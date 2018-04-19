Aytaç, elektrik konusunda merak edilenleri anlattı- YENİSİ

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, basın toplantısında gazeteciler ile bir araya gelerek elektrik konusunda merak edilenleri yanıtladı. 2017 yılı değerlendirmesi yapan Arman, hayata geçirdikleri yenilikleri de anlattı.

Bandırma’yı önemsedikleri ve bölge olarak gelişime açık bir yer olduğunun altını çizen Genel Müdür Aytaç, “Güney Marmara bizim için önemli; bu bölgeyi de Bandırma’ya bağladık. Bölgeyi daha da büyüttük. Mustafakemalpaşa ve Karacabey dâhil 8 ilçe Bandırma Bölge Müdürlüğü’ne bağlandı. Bandırma Bölge Müdürlüğü toplam abone sayısı 301 bin 331 Bandırma ilçesi abone sayısı ise 84 bin 416’dır. Bandırma Bölge Müdürlüğüne Bandırma ile birlikte Avşa Adası, Erdek, Gönen, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Manyas, Marmara Adası bağlandı” dedi.

2017 yılı değerlendirmesi yapan Aytaç, hayata geçirdikleri yenilikler konusunda bilgiler verdi. Aytaç, şunları kaydetti:

“4 yıldır hizmet veriyoruz. 3 milyon abone ile 5 milyon nüfusa hizmet veriyoruz. Bandırma da 9 bölgemizden bir tanesi; bizim için ciddi bölgelerden bir tanesi, potansiyeli yüksek, konutun yanı sıra sanayisi ile de gelişen bir yer. Türkiye elektrik tüketiminde yüzde 6’lık bir büyüme gerçekleştirdi. Bu abone sayıların yansıması da 3-5’ler civarında bir büyüme gösteriyor. Biz bu dönemde 2017’yi müşteri memnuniyeti yılı ilan etmiştik. Esnek faturayı hayata geçirdik. Son ödeme tarihini müşterinin istediği tarihe veriyoruz. Bir de alt limit uygulamasını devreye aldık. İnsanlar geçici süreyle tatile gidiyor. Evde olmadığı dönemde faturayı görmemesi nedeniyle sıkıntı oluşuyordu. Tüketici burada belirli limit belirliyor ve o limite ulaşıldığında fatura çıkarılıyor. Ödemelerini zamanın da yapıp yapmamasına göre müşteri gruplaması yaptık. A ve B gruplarında kesmeyi kaldırdık. Çağrı merkezleri kısa mesaj ile uyarı yaptık, son olarak C gurubundaki müşterilerden de kesmeyi kaldırdık.”

“ÖDÜLLER ENERJİMİZİ BESLİYOR”

Şirket olarak aldıkları ödüller konusuna da değinen Aytaç, “Enerji Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreninde, Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak'ın da takdimiyle Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Nihat Özdemir, Örnek Şirket Ödülü’nü aldı. Şirketimizde yüzde 49'luk bir kadın çalışan oranımız var. Yönetici oranımız ise yüzde 35 civarında. Çalışan sayısında olduğu gibi kadın yönetici oranında da daha yüksek seviyeleri hedeflediğimiz bir süreç söz konusu. Performans ve üretilen projeler ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından takdir edilerek, Limak Uludağ Elektrik olarak; Fortune Türkiye’nin en büyük 500 şirket sıralamasında 64. sırada yer aldık. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl düzenlenen ‘Ekonomiye Değer Katanlar’ organizasyonunda ‘Kurumlar Vergisi’ ve ‘Sektör Liderleri-Enerji’ kategorileri olmak üzere iki ödüle birden layık görüldük. Marketing & Management Institute ve Akademetre Araştırma Stratejik Planlama şirketleri tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Kente Değer Katanlar’ araştırmalarında Enerji Kategorisi Liderliği ve Öncü Marka ödülünü aldık” diye konuştu.

“MİNİ ROBOT ATÖLYELERİYLE 3 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTIK”

Sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdiklerini aktaran Aytaç “Özellikle enerji konusunda hem tasarrufa yönelik hem de yenilenebilir kaynaklara yönelik projeler üretiyoruz. 'Bilimde Fırsat Eşitliği' temasıyla Bilim Teknoloji Merkezi ile birlikte yürüttüğümüz projede bilimle hiç tanışmayan öğrencileri bilimle buluşturuyoruz. Bugüne kadar Ledli Gece Lambası ve Güneş Pili Mini Robot Atölyeleriyle 3000 öğrenciye ulaştık. Enerji konusuna çocukluk yaşlarında dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. 2 senedir katılım sağladığımız Türkiye’nin en büyük Bilim Fuarı Science Expo'daki Bilim Şenliği, bu yıl Nisan ayında gerçekleşecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan 'Rüzgar Gülü' ve 'Güneş Pili Mini Robot' atölye çalışmamız olacak. Çocuklarımız atölyeler için Bilim Teknoloji Merkezi’nin internet sitesi adresinden kayıt yaptırabilirler. Enerjik Tatil Boyama Kitabı ile 'Yenilenebilir Enerji' kaynakları ve sağladığı faydayı resimlerle anlatan 'Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabı' ile 4 ilde 6 bin çocuğu eğlenceli şekilde bilgilendirdik. Elektrik faturalarında bilgilendirme ve sosyal sorumluluk mesajlarıyla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin düzenli olarak evlerine ulaşan bir matbuat olduğu için faturalarımızda; Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve HETADER Başkanı Elif Güler Kazancı ile gerçekleştirdiğimiz projede HETADER ile Kan Ver Çocuklara Can Ver sloganı yer aldı. Müşteri işlem merkezinde afişlerimizle bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Limak Enerji Engelsiz Müzik Koromuzun 6 Nisan'da düzenlediği konserin gelirleri bu yıl, Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ne aktarılacak. Türkiye Enerji Akademisi programımız kapsamında ise, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine staj ve iş imkânı sunuyoruz. Geçen sene 2000'e yakın bir başvuru içerisinden seçtiğimiz 100 öğrenciye bir dönem boyunca süren bir eğitim verdik”diye konuştu.

“EN ÇOK KÖY VE BELDE SAYISINA SAHİP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ”

Bandırma Bölge Müdürü olarak atanan Tuncay Canbey de bölge konusunda bilgi verdi. Canbey “60’a yakın büyük sanayi müşterimiz var. Gelişmeye her türlü yatırıma açık bir bölge. Aylık 50 milyon bir işlem hacmine sahibiz. Coğrafi olarak çok geniş bir alana hitap ediyoruz. En çok köy ve belde sayısına sahip bölge müdürlüğüyüz. Yazlıkçı dediğimiz müşteri portföyü bizde çok fazla. 50 lirayı doldurmadan biz fatura çıkartmıyoruz. 4 bine yakın sulama abonemiz var. Bizim sulama birlikleriyle herhangi bir problemimiz yok. Bireysel müşteri ile sorun yaşanıyor, ama bunu da kimseyi üzmeden çözmeye çalışıyoruz”dedi.