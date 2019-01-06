Ayşe nineden Başkan Yaşar'a anlamlı hediye

ANKARA, ()-ANKARA'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Ayşe Büyük (86), elinde bastonuyla Yenimahalle Belediyesi’ne gelerek Başkan Fethi Yaşar'ı ziyaret etti. Ziyarette Ayşe Büyük, Başkan Yaşar'a, "Oğlum sen hep sokaklardasın. Ayakların üşümesin" diyerek kendi elleri ile ördüğü çorapları hediye eti.

Ankara Ayaşlı olan ve 20'den fazla torun sahibi Ayşe Büyük, hizmetlerini yakından takip ettiği Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti. Ördüğü çorapları çantasından çıkaran Ayşe Büyük, Başkan Yaşar’a çorap, eşi Azize Yaşar’a da yine kendi ördüğü eldivenleri hediye etti.

'ATATÜRK'Ü ÇOK SEVİYORUM'

Kızı Necmiye Altınışık’ı da yanına alarak Yenimahalle’ye gelen Ayşe Büyük, “Ben Atatürk’ü çok seviyorum. Atatürk’ü seven, bu ülkeye onun yolunda hizmet eden herkesi de çok seviyorum. Fethi oğlum çok çalışıyor. Onu hep görüyor, çok üzülüyordum. Bu çorapları ona ördüm. Ayakları üşümesin. Türkiyemiz gibisi yok. Bu ülke onlara emanet. Allah yolunu açık etsin" dedi.

'HALKA HİZMETİ İBADET OLARAK GÖRÜYORUM'

Ayşe Büyük'in elini öperek nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Yaşar'da, "Bu ülkeye hizmet boynumuzun borcudur. Halka hizmeti ibadet olarak görüyorum. Daha çok çalışacağız. Ördüğün çoraplar çok değerli. Eline, emeğine sağlık. Allah sana sağlık ve uzun ömürler versin" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI