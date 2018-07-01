Ayrımcılığa karşı güneş dövmesi

MERSİN, () - MERSİN'de kadın ayrımcılığına dikkat çekmek isteyenler güneş dövmesi yaptırdı.

Mezitli Belediyesi'nce organize edilen 8'inci Soli Güneş Festivali’nde stant açan Kent Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın Meclisi üyeleri, vatandaşları kadın hakları konusunda bilgilerdirdi. Kadınların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilmesini hedeflediklediklerini belirten Kadın Çalışma Grubu Başkanı Belgin Gürağaç, "Cinsiyet eşitliği hem bir insan hakları meselesidir hem de insan merkezli kalkınmanın önkoşulu ve göstergesidir. Kadınlar üzerindeki kısıtlamayı önlemek için kadınlarla bire bir görüşüp aile, evlilik ve kendi hakları hakkında bilgiler veriyoruz. Bununla birlikte erkeklere de eşlerine nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyoruz" dedi.

Etkinlikte stantı ziyaret eden vatandaşlara kadın ayrımcılığına dikkat çekmek amacıyla güneş dövmesi yapılırken, Belediye Başkanı Neşet Tarhan da dövme yaptırarak kadınlara destek oldu.

(FOTOĞRAFLI)