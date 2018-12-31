AYOSK'ta ödüller sahiplerini buldu

AYDIN Otomobil Sporları Kulübü'nün (AYOSK) düzenlediği 2018 İzmir Kupası Ödül Töreni, Alsancak'ta yapıldı. 5 kategoride 15 sporcu ödüllerini aldı.

Kategoride 1 de Tolga Tezeken birinci, Mithat Diker ikinci, Kuvvet Erim ise üçüncü, Kategori 2'de Cem Doğrular birinci, Engin Berkan ikinci, Levent Şapçılar üçüncü olurken, Bahadır Sevinç, Kategori 3 de birincilik kupasını havaya kaldıran isim oldu. İkinci kupası ise Eren Durmaz'a gitti. Sezonu iki kategoride birden sürdüren Levent Şapçılar üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu. Kupada iki kategoride birden start alan Bahadır Sevinç Kategori 4 de birincilik kupasını alırken Duhan Alşan ikinci Yasin Türkan üçüncülük kupalarını aldı. Kadınlar Kategorisi'nde iki yeni yarışmacıdan Handan Özçoban üçüncü, Yasemin Erikli ikinci olarak kupalarını alırken, kupanın istikrarlı yarışmacısı Merve Akyıldız birincilik kupasını havaya kaldırdı.

AYOSK Başkanı Mithat Diker, İzmir Kupası'na katılan sporcu sayısının artmasında büyük emek harcayan Bahadır Sevinç ve İl Gözetmen Kurulu'na da kupa yarışlarında gösterdikleri gayret, özveri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi: AyoskOtoreni

01)Mithat Diker

02)Delfin- Enis Alpsoy

03)Burak- Melis Güngör

04)Merve Akyıldız

05)Oben- Yonca Güngör Çınar

06)Esra Karaduman, Mine Doğrular, İpek Ergür

07)Yasemin Erikli

08)Yasin Türkan

09)Bahadır Sevinç

10)Muzaffer, Cem Doğrular

11)Kuvvet Erim

12)Tolga Tezeken

13)Saliha- Engin, Mir Deniz Berkan

14)Fidan Şahin, İksir Altıok, Umay Altıok

15)Mithat-Alev Diker

16)Dilek Yalabık - Levent Hamurcu

17)Nazlı- Ceylan Kılıç

18)Levent Şapcılar