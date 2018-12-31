AYOSK'ta ödüller sahiplerini buldu

AYDIN Otomobil Sporları Kulübü'nün (AYOSK) düzenlediği 2018 İzmir Kupası Ödül Töreni, Alsancak'ta yapıldı. 5 kategoride 15 sporcu ödüllerini aldı.
Kategoride 1 de Tolga Tezeken birinci, Mithat Diker ikinci, Kuvvet Erim ise üçüncü, Kategori 2'de Cem Doğrular birinci, Engin Berkan ikinci, Levent Şapçılar üçüncü olurken, Bahadır Sevinç, Kategori 3 de birincilik kupasını havaya kaldıran isim oldu. İkinci kupası ise Eren Durmaz'a gitti. Sezonu iki kategoride birden sürdüren Levent Şapçılar üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu. Kupada iki kategoride birden start alan Bahadır Sevinç Kategori 4 de birincilik kupasını alırken Duhan Alşan ikinci Yasin Türkan üçüncülük kupalarını aldı. Kadınlar Kategorisi'nde iki yeni yarışmacıdan Handan Özçoban üçüncü, Yasemin Erikli ikinci olarak kupalarını alırken, kupanın istikrarlı yarışmacısı Merve Akyıldız birincilik kupasını havaya kaldırdı.
AYOSK Başkanı Mithat Diker, İzmir Kupası'na katılan sporcu sayısının artmasında büyük emek harcayan Bahadır Sevinç ve İl Gözetmen Kurulu'na da kupa yarışlarında gösterdikleri gayret, özveri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür plaketi verildi.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi: AyoskOtoreni
01)Mithat Diker
02)Delfin- Enis Alpsoy
03)Burak- Melis Güngör
04)Merve Akyıldız
05)Oben- Yonca Güngör Çınar
06)Esra Karaduman, Mine Doğrular, İpek Ergür
07)Yasemin Erikli
08)Yasin Türkan
09)Bahadır Sevinç
10)Muzaffer, Cem Doğrular
11)Kuvvet Erim
12)Tolga Tezeken
13)Saliha- Engin, Mir Deniz Berkan
14)Fidan Şahin, İksir Altıok, Umay Altıok
15)Mithat-Alev Diker
16)Dilek Yalabık - Levent Hamurcu
17)Nazlı- Ceylan Kılıç
18)Levent Şapcılar