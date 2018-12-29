Aynı yönde ilerleyen 2 otomobil çarpıştı; 1 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde aynı yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı Sezenet Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa T. yönetimindeki 01 DA 336 plakalı otomobil ile Nurullah K. yönetimindeki 01 D 2804 otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Nurullah K. (18) yaralandı. Nurullah K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



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