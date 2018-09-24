Aynı yönde giden iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() - İZMİT'te, otomobilin şerit değiştiren otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, İzmit Tepeköy Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Efe Yıkılmaz idaresindeki 34 BBE 092 plakalı otomobil, önünde seyrederken şerit değiştiren Halil Mutlu idaresindeki 07 TCJ 54 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan Halil Mutlu ve Mehmet Mutlu ile diğer otomobilin sürücüsü Efe Yıkılmaz ile aynı araçta bulunan Hazal Akkoyun 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.