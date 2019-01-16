Aynı yerde virajı alamayan 2 otomobil devrildi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()-ÇORUM’un Osmancık ilçesinde aynı yolda ardı ardına 2 otomobil takla atarak devrildi.

Kaza Çorum-Osmancık karayolunun 9'uncu kilometresi Kavşak Çayı Köprüsü yakınlarında Girinoğlan köyü mevkisinde meydana geldi. Osmancık’tan Çorum’a giden 2 otomobilde aynı virajda sürücülerinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attılar. Yol kenarında devrilen otomobillerde bulunanlar kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobiller de çekici yardımı ile kaldırıldı.