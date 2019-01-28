Aynı teknikle ev soyan hırsız yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE’nin Beyköy Beldesi’nde evleri soyan hırsız Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyköy Beldesi’nde bir çok eve girerek hırsızlık yapan şahsı takibe aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinden delil elde edemeyen jandarma ekipleri, şahsın hırsızlık tekniklerini incelemeye başladı. Daha önce de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle göz altına alınan ve sabıkası bulunan şahısları inceleyen jandarma ekipleri hırsızlık zanlısını M.Ç isimli şahıs olduğunu tespit ettiler. Yapılan operasyonla saklandığı evde yakalanan M.Ç jandarmada ki ifadesinde hırsızlık yaptığı itiraf ettiği öğrenildi. M.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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