Aynı marka lüks cipler kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

BOLU’da, Kartalkaya yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan aynı marka ve renkteki 2 lüks cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.00 sıralarında Kartalkaya kayak merkezi yolunda meydana geldi. Kartalkaya kayak merkezi istikametine giden bir cip, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yolda karşı yönden gelen aynı marka, model ve renkteki başka bir ciple virajda çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×