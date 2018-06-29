Ayhan'dan başkan Atilla'ya ziyaret

AKÇAKALE Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı makamında ziyaret etti.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, bir takım dizi ve temaslarda bulunmak üzere Ceylanpınar'a geldi. Başkan Abdülhakim Ayhan, Ceylanpınar temasları sırasında Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'yı makamında ziyaret etti. Başkan Ayhan, Başkan Atilla'nın ilçede önemli projelere imza attığını ve ilçenin çehresini değiştirdiğini ifade etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın önemli projelere imza attığını ifade etti. Atilla, "Akçakale Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan hem dostum hem de kardeşimdir. İlçemizde bir taziye ziyaretine geldikten sonra bizleri de ziyaret etti. Ziyaretten dolayı çok memnun oldum ve bu memnuniyet yüzüme yansıdı. Başkanım Abdülhakim Ayhan' görmek beni fazlasıyla mutlu etti. Kendisi benim en sevdiğim belediye başkanlarındadır. Kendisi belediyecilik anlamında çok başarılı işler yapmış biridir. Akçakale ilçemizde önemli projelere imza atmış bir başkanımızdır. Kendisine ziyaretten dolayı tekrar teşekkür ederim. Kendisini seviyoruz, kendisi ile beraber gelen misafirlere de hoş geldiniz diyorum" dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Başkan Menderes Atilla'nın yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirdiğini belirterek, "Bugün Ceylanpınar'dayız ve buraya bir taziye ziyareti nedeniyle geldik. Buradaki hizmetleri gördükten sonra kıymetli ve kral Başkanımız Menderes Atilla'yı görmeden gitmek olmazdı. Ceylanpınar'ı ve Menderes başkanımızı ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldık hem de bu önemli çalışmalar hakkında bilgi aldık. Başkanımıza ilçenin çehresini değiştirdiği için teşekkür ederim. Ak Belediyecilik mantığıyla hareket edip çalışan Menderes başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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