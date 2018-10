Ayhan Barut, tarımsal üretimin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi

ADANA, () - CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, tarımsal üretimin önündeki engellerin kaldırılmasını, üreticilerin desteklenmesini ve kamuya yeteri kadar ziraat ve gıda mühendisi atanmasını istedi.

Türkiye'de ve Adana'da yaşanan tüm sorunların çözümü için sokaklarda ve Meclis çatısı altında mücadelesini sürdüren Ayhan Barut, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündem dışı söz aldı. Milletvekillerine Adana'yı, ülke tarımının içinde bulunduğu durumu, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini anlatan Ayhan Barut, "Adana, sırtını Toros Dağlarına dayayan, kucağını Akdeniz'e açan, Çukurova'nın ve tarımın başkenti, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin besleyip büyüttüğü, Antik Kilikya ve Hititler'den Osmanlı'ya dek çok sayıda medeniyetin beşiğidir. Heybetiyle sanata, edebiyata ve tarihe ışık tutan, bereketli topraklarında Yaşar Kemallerin, Orhan Kemallerin, Yılmaz Güneylerin ve Abidin Dinoların yetiştiği kadim kenttir. Adana, ülkemizin kurtuluş mücadelesine de öncülük etmiştir" dedi.

ÜRETİCİLERİN ÜRÜNLERİ BAŞLARINA BELA OLMUŞTUR

Türkiye'de üretilen ürünlerden buğdayın yüzde 5'inin, mısırın yüzde 20'sinin, pamuğun yüzde 10'ununun, soyanın yüzde 65'ininin, ayçiçeğinin yüzde 8'inin, turunçgilin de yüzde 30'ununun Adana'dan karşılandığını bildiren Barut, "Bu kadar zengin ve bereketli topraklara sahip olan Adana, hızla gerilemiş, işsizlik ve yoksullukla anılır olmuştur. Üreticilerimizin bereketli topraklarda 45 - 50 derecede, sarı sıcak altında ürettiği ürünlerin bereketi neredeyse başına bela olmuştur. AK Parti döneminde sürekli artan maliyetlere karşın ürününü maliyetinin altına satmak zorunda kalan, pazarlayamayan çiftçilerimiz çok sıkıntılı, perişan haldedir ve üretim yapamaz hale gelmişlerdir. Çukurova topraklarında çiftçilerimiz bu durumda ise İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçilerimizin hali daha da perişandır. Adana'da çiftçilerimiz dertlidir. Buğday ekim dönemiyle birlikte yeni sezona hazırlık süreci başlamıştır. Üreticilerimiz yok denilen ekonomik krizin etkilerini yeni sezona hazırlanırken daha derinden hissetmeye başlamıştır. Girdi kalemlerindeki 2-3 kat artışlarla yeni sezonu nasıl geçireceklerini kara kara düşünmektedir"diye konuştu.

HER ŞEY ZAMLANIRKEN ÜRÜN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Adana denilince akla tekstil ve konfeksiyon sanayisinin hammaddesi 'beyaz altın' olarak anılan pamuk ve narenciyenin geldiğini vurgulayan Ayhan Barut, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki üretim maliyetleri sürekli artarken hasat dönemi başladığında 4,5 lira olan kütlü pamuk fiyatları şimdilerde 3 lira seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Turunçgil üreticilerimiz de aynı sorunlarla boğuşuyor. Narenciye hasadı başladığında 1,5 lira olan limon fiyatları şimdilerde 70 - 80 kuruşa kadar geriledi. 10 yıldan fazladır mandalina, greyfurt ve portakal fiyatları ise 60 - 65 kuruş seviyesinde kalmış, ne yazık ki hiç artmamıştır. Bu akıl alabilecek bir durum değildir. Üstelik bu sene üreticiler, Akdeniz Meyve Sineği (AMS) zararlısı nedeniyle normalden 5-6 kat daha çok ilaçlama yapmak zorunda kaldı. Bu da üretim maliyetini kat be kat arttırdı. Döviz artıyor, faizler yükseliyor, mazotu, gübresi, ilacı sürekli pahalanıyor, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor ama ne hikmetse pamuk ve narenciye fiyatları düşüyor. Hatta dalında kalıyor. Şimdi size soruyorum, bu vicdanlara sığar mı? Yazıktır, günahtır, ayıptır."

