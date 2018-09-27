Ayhan Barut muhtarlarla buluştu

ADANA,() - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Seyhan ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Demokratik toplumun en önemli unsurlarından olan muhtarların yetkilerinin arttırılması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Barut, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi için de mücadele ettiklerini belirtti.

24 Haziran seçim sürecinde olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'e dek tatile girmesinin ardından kentin her bölgesinde yurttaşlarla ve kitle örgütleriyle buluşan Milletvekili Ayhan Barut, bu kez de Seyhan ilçesindeki muhtarlar, azaları ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Adana Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşiloba Mahalle Muhtarı Ata Ürün, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Muzaffer Deveci, Gürselpaşa Mahallesi Muhtarı Bünyamin Çapar ve Ziyapaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Gündeş ile buluşan Ayhan Barut, Küçükdikili'de ise Söğütlü Mahalle Muhtarı Ömer Gökçe ve Kavaklı Mahalle Muhtarı Ercan Gezer ile sohbet etti. Karayiğitaslan ailesine ait Bakraç Ocakbaşı adlı işyerinin açılışına da katılan Ayhan Barut, Metal Sanayi Sitesi'nde de esnaf, üretici ve çalışanlarla buluştu.

YETKİLERİ ARTACAK, ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞECEK

Seçilerek göreve gelen muhtarların demokratik toplumların en önemli parçası olduğunu vurgulayan Barut şöyle konuştu;

"Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin en önemli unsurudur. Halkımızın birinci dereceden muhatabı olan muhtarlarımız katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev üstleniyor. Kent merkezinden en uzak ilçelere ve köylere kadar canla başla halkın ihtiyaçları için doğrudan mücadele eden muhtarlarımızın başımızın üstünde yeri var. Muhtarların özlük haklarını iyileştirmek ve yetkilerini arttırmak için Meclis'te mücadelemizi sürdüreceğiz. Her zaman halkın emrinde ve hizmetinde olan muhtarlarımızın yanındayız. Onların da sesi soluğu olmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

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