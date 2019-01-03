Ayhan Barut, Mavi Balina'yı sordu

ADANA,() - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çocuk ve gençler arasında yayılarak çeşitli intihar olaylarıyla ilişkilendirilen Mavi Balina (Blue Whale) adlı oyunu TBMM gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyun Türkiye'de de paniğe yol açmış, intihar vakalarında bu oyun ile ilgili bulgulara rastlanmıştır" dedi. Geçen yıl içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Türkiye'de ve dünyada intihar vakalarına yol açtığı belirtilen Mavi Balina (Blue Whale) oyunuyla ilgili uyarılarda bulunduğunu anımsatan Barut, "BTK, bu oyunun çocuklar ve gençler için yarattığı tehlikelere ilişkin aileleri ikaz etmişti. Ancak en son Hatay'ın Defne ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğun 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinde söz konusu oyunun etkili olduğunu babası ifade etmiştir" diye konuştu.

BU SORULARA YANIT İSTEDİ

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle sunduğu soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı;

"1- Mavi Balina Oyunu ile ilgili Türkiye internet ağlarında herhangi bir kısıtlama, engelleme getirilmesi düşünülmekte midir?

2- Türkiye de Mavi Balina oyunu ile bağlantılı kaç intihar vakası görülmüştür? Kaçı ölüm ile sonuçlanmıştır?

3- Bu konu ile alakalı psikolojik destek alan var mıdır? Psikolojik destek veren devlet hastanesi psikiyatri merkezi var mıdır? Okullarda bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapılmakta mıdır?

4- Kamuoyuna yansıyan olaylar gerçekleşmeden önce bu tarz oyun ve uygulamalar hakkında ilgili birimlerce belirlenen yasaklamalar neden yapılmamaktadır?

5- Sanal dünyanın çığır açtığı bir dönemde bu gibi oyun ve uygulamaların ülkede yaygınlaşmaması konusunda aldığınız önlemler var mıdır? Nelerdir?"

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