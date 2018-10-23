Ayhan Barut, Çukobirlik için Meclis araştırması istedi

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, bir zamanlar Türkiye'nin öncüsü olan üretici birliği Çukobirlik'in yeniden ayağa kalkması için devlet desteğinin şart olduğunu vurgulayarak Meclis araştırması istedi.Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Çukobirlik) daha önce Mersin Yolu üzerindeki içinde biyodizel tesisi ve yağ fabrikasının da bulunduğu yaklaşık 550 dönümlük arazisi, fabrikaları, gayrimenkulleri, makine, demirbaş ve teçhizatlarının satışını Meclis gündemine taşıyan Ayhan Barut, şimdi de Çukobirlik ile ilgili Meclis Araştırması talep etti. Özerk bir kurum olan Çukobirlik'in devlet desteğiyle eski günlerine yeniden kavuşması gerektiğini belirten Barut, "Çukobirlik'in tarıma daha çok destek vermesi, üretim ve akılcı yönetim anlayışıyla yeniden hayat bulabilmesi, içinde bulunduğu ekonomik krizden en az sıkıntı ile çıkması, satışının durdurulması, tüm sorun ve sıkıntılarına ilişkin gerekli önlemlerin alınabilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz" dedi."DEVLET ELİYLE DESTEK VERİLMELİ"Ortadoğu ve Balkanların en büyük entegre tesislerine sahip Çukobirlik'in yıllar içerisinde yok edilmeye ve ortadan kaldırılmaya çalışıldığını iddia eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:"Ülkemizde tarımın bitme noktasına geldiği şu dönemde Çukobirlik, kooperatifçilik yapmayı daha iyi koşullarda sürdürmelidir. Nitelikli tohum üretme tesislerini açıp üreticilere gübre tesisleriyle destek olmalı, yağ fabrikasını açmalı, tarımsal sanayi üretimini güçlendirmeli, üreticilere nefes vermeli, ülke ve kent ekonomisine katkı sunmalıdır. Çukobirlik'in yaşadığı ekonomik kriz ve çıkmazlar, ne yazık ki arsa, gayrimenkul, tesis, makine ve teçhizat satarak giderilmeye çalışılmaktadır. Çukobirlik'in işlevini tam anlamıyla yerine getirmesi ve tarıma daha çok destek verebilmesi için devlet eliyle adım atılması gerekmektedir. Özerk bir kurum olan Çukobirlik'in ve diğer üretici birliklerinin yasal değişiklikler yapılıp eskiden olduğu gibi desteklenmesi şarttır. Çukobirlik gibi kurumlara devlet desteği nakdi olarak değil faiz oranı düşük kredi desteği sağlanarak yapılabilir. Böylelikle üreticilerin ürünlerini daha rahat alabilmesi ve ödemelerini de kolaylıkla yapabilmesi sağlanabilir. Çukobirlik'in yaşadığı sorunun çözümü için öncelikle devletin ve hükümetin harekete geçmesinin ardından, kent bileşenlerinin de ortak bir akıl etrafında buluşması gerekmektedir."

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