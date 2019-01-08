Ayhan Barut, çiftçi ve esnafların Bağ-Kur primlerini Meclis gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçi, esnaf ve sanatkarların Bağ-Kur prim ödemelerinin 12 ay süreyle ertelenmesini istedi.1 Ocak itibariyle Türkiye'de asgari ücretin net olarak da 2 bin 20 liraya yükseltildiğini anımsatan Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Bilindiği üzere asgari ücretteki artışla birlikte esnaf ve çiftçilerin Bağ-Kur primlerinden işsizlik maaşına, genel sağlık sigortasına ödenecek primlerden askerlik ve doğum borçlanmasına kadar geniş bir yelpazede ödenecek vergiler yükseliyor" dedi. Ülkede derin bir ekonomik kriz yaşandığını anımsatan Barut, "Bu süreçte Bağ-Kur primlerinde yapılan bu artışlar, çiftçilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızı kara kara düşündürüyor. Emek ve alın terinin karşılığını zaten alamayan çiftçilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız, Bağ-Kur primlerini bu süreçte ödemeyeceğini belirtiyor. Ülke ekonomisinin can damarını oluşturan çiftçilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi, geçimlerini sağlayabilmesi ve ayakta durabilmesi için acilen taleplerine yanıt verilmesi gerekiyor" diye konuştu.Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sunan Ayhan Barut, şu sorulara yanıt aradı;"Ekonomik kriz, artan üretim maliyetleri ve yükselen faizlerle boğuşan çiftçilerin Tarım Bağ-Kur prim ödemelerinde yaşadığı zorluklara çözüm üretecek misiniz? Siftahsız dükkan kapatan esnaf ve sanatkarlarımız, mevcut Bağ-Kur primlerini bile ödeyemezken fahiş artış yapılan prim tutarlarını gözden geçirecek misiniz? Ekonominin çarkını döndüren sanatkarlar ve esnaflarımızın 'Bağ-Kur prim ödemeleri 12 aylığına durdurulsun' çağrısına olumlu yanıt verecek misiniz? Esnaf ve sanatkarlarımızın 'Bağ-Kur primleri 500 lira olarak sabitlensin' isteğini yerine getirecek misiniz? Büyük şirketlere sunulan teşvik ve prim desteklerini esnaf ve sanatkarlara da verecek misiniz?"

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