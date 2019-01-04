Aydınlılara bez çanta dağıtıldı

AYDIN'da, 1 Ocak'tan itibaren Türkiye genelinde plastik poşetlerin paralı olması nedeniyle ve doğanın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla bez alışveriş çantası dağıtıldı.

Üzerinde 'Çevremizi temiz tutalım. T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi' yazısı bulunan ve geri dönüşüm ile ilgili logolar ve Büyükşehir Belediyenin '444 40 09' nolu irtibat telefonunun yer aldığı bez çantalardan ilk etapta 50 bin adet hazırlatılıp, dağıtıldı. Alışveriş merkezleri ve marketlerin yanı sıra kırsal mahallelerde pazarlarda ücretsiz olarak dağıtalan bez çantalara, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Halk Ekmek büfeleri önünden de dağıtımı yapılan bez çantalardan 200 bin adet daha dağıtılmasının hedeflendiği bildirildi. Bez çantalardan alan vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirtip, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bez çantaların dağıtımının Aydın'ın 17 ilçesinde de yapılacağını belirtip, "Yaşadığımız çevreyi, doğayı korumak amacıyla plastik poşetleri kullanmamak en doğru karar. Gelecek nesillere temiz bir çevre ve doğa bırakmamız en büyük görevlerimiz arasındadır. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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