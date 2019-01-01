Aydınlılar yeni yılı Kent Meydanı'nda karşıladı

AYDIN'da yeni yıl bütün bir akşama yayılan birbirinden güzel etkinliklerle kutlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı'nda ışık, ses ve lazer ışık gösterileri; konserler ve havai fişekler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Yeni yıla vatandaşların arasında, Kent Meydanı'nda giren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yılın mutluluk getirmesini diledi. Suni karla beyaza bürünen meydanda soğuk havaya rağmen birlerce kişi aileleriyle birlikte yeni yıl eğlencesinin tadını çıkardı. Aydınlılar saat gece yarısını gösterdiğinde Hakan Doğanay'ın gerçekleştirdiği şovla dans edip havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla girdi.

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