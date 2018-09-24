Aydınlı çocuklar tiyatro oyunuyla eğlendi

USTA tiyatro oyuncusu Veysel Diker, yazıp yönettiği oyunla Aydınlı çocuklarla buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda tiyatro oyuncusu Veysel Diker, yazıp yönettiği 'Ya Canlılar Olmazsa' adlı çocuk oyununu sahneledi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen ve ücretsiz olarak izlenen oyunda çocuklar ve aileleri, keyifli bir hafta sonu yaşadı. Aydınlılar, etkirlik içir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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