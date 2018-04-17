Aydın Kanza'da imza günü

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ŞAİR Yunus Yaşar ile antropolog Ayşe Akkaya imza gününde bir araya geldi. İmza gününde Yaşar'ın birçok resimli şiiri de sergilendi.

Aydın Kanza Sanat Galerisi'ndeki imza günü ve resimli şiir sergisine ilgi büyük oldu. Şair Yunus Yaşar, 105'inci kez resimli şiir sergisi açıp şiir kitaplarını imzalarken, sosyal antropolog Ayşe Akkaya da 25 yıllık birikimlerinin yer aldığı kitaplarını tanıttı, çektiği fotoğraflarını sergileyerek okurlarıyla paylaştı.

İlk şiir kitabı 1969 yılında yayımlanan Yunus Yaşar'ın, 'Ekin Kokan Ellerin', 'Umut Yüklü Kağnılar', 'Beni Tanımalısın', 'Acılar Ürüne Durdu', 'Sorunları Morga kaldırdılar', 'Benim İşim Seni Sevmek', 'Aşkları da Yakalarsa Bir Gün', 'Düşe Kurulu Zemberek' ve 'Suluboya Zamanlar' gibi çok sayıda sosyal içerikli şiir kitabı bulunuyor.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim-İletişim Planlama Bölümü'nde uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalışan antropolog Ayşe Akkaya'nın 'Türkiye'de Antropolog Olmak', 'Dilimize Düşenler', '111 AR', 'Globalleşen Yerel Kültürler' adlı yayımlanmış kitapları bulunuyor.

Ayşe Akaya, Türkiye'nin tüm şehirlerini, köy ve kasabalarını gezdiğini, insanlarla birebir iletişim kurduğunu, insanın doğuştan ölümüne kadar geçen yaşam sürecini incelediğini, sözlü geleneği yazıya aktardığını, yaşamın her yönünü fotoğrafladığını, video kaydı yaptığını söyledi.

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