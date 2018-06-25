Aydın iş dünyası ekonomide iyileşme bekliyor

AYDIN'daki iş dünyası yeni sistemde kararların daha çabuk alınacağa ve ekonominin daha iyiye gideceği beklentisinde olduğunu açıkladı.

Aydın ekonomisine yön verenlerden Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Mehmet Yunus Şahin, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ve Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, seçimler sonrasında ekonominin düzeleceği kanısında olduklarını söyledi. Ticaret Odası Başkanı Ülken, "Aydın olarak seçim sürecindeki en önemli kazanımımız, Çıldır Havalimanının faaliyete geçirilmesi müjdesidir. Bu vesileyle Aydın ekonomimize değer katacak. Bundan sonraki dönemin tamamen ekonomi olmasını diliyoruz. Ürettiğimizi tamamen ekonomi anlamında olmalı. Seçim bitti bundan sonraki hedefimiz tabii ki ekonomi olmalı" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ise seçim öncesi piyasada yaşanan belirsizliğin ortadan kalktığını belirterek, "İnşallah bundan sonra piyasa normale girecektir. Daha önce açıklanan taahhütler süratle yerine getirilir. Piyasanın canlanması gerekiyor, hızla iyileşeceğini düşünüyorum. Birkaç aydan beri çok büyük sıkıntı vardı. Ülkemiz seçim sonrası bunu gündeminden çıkararak hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edecektir" dedi. Tariş İncir Birlik Başkanı Mustafa Bircan, "Seçimler bitti istikrarın devam edeceğine inanıyoruz. Yeni dönemde her şey daha iyi olacak. Önümüzü daha iyi göreceğiz. Piyasalar bundan sonra daha oturmuş ve daha rahat olacak. Yeni sisteme göre de kararlar daha çabuk alınacak. İnşallah ülkemiz daha güzel günlere ve ekonomimizde daha düzenli olacak" dedi.

'EKONOMİDEN BEKLENTİMİZ BÜYÜK'

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, seçimin bittiğini ancak geçim derdinin sürdüğünü belirterek, "Biz üretim, ihracat, işsizlik azalması ve eğitim konusuna ağırlık vereceğiz. Çünkü gündemimiz bunlar. Aydın için iki hedefim var. Birincisi orta ileri teknoloji. Yüksek teknoloji üretmemiz gerekiyor. Konuyla ilgili hükümete dosyalar sunacağız. Nasıl yatırım yapabiliriz genel anlamda ekonomik sorunları gündeme alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aydın'ın karar mekanizmalarıyla ilgili birlikte çalışacağız. Güçlü bir seçim oldu. İnşallah daha iyi kararlar alırlar ve katkı koyarlar. Ne isterlerse biz yapmaya hazırız. Ekonomiden beklentimiz büyük" dedi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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