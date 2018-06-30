Aydın'ın 2 ilçesinde hintkeneviri operasyonu

AYDIN'ın 2 ilçesinde yapılan operasyonda, jandarma tarafından toplam 139 kök hintkeneviri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Bozdoğan'ın Kılavuzlar Mahallesi'nde yaşayan S.Ç.'nin, vefat eden dedesine ait evin bahçesine hintkeneviri ektiğini öğrendi. Yapılan operasyonda, bahçede ekili olan 106 kök hintkeneviri, sökülerek imha edildi, S.Ç. gözaltına alındı.

Germencik'in Bozköy Mahallesi'nde ise, hazine arazisinde hintkeneviri ekildiğini öğrenen jandarma ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Hintkeneviri ekenin V.S. olduğu tespit edildi. Hazine arazisine ekilen 33 kök hintkeneviri sökülüp imha edilirken, yakalanan V.S. gözaltına alındı. İki zanlısının sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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