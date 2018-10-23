Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler E.G., K.S., Y.C. ve M.G.'nin yapılan üst aramalarında toplam 3.74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen E.G., K.S., ve Y.C. tutuklanırken M.G. ise serbest bırakıldı.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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