Aydın'da Türk sanat müziği konseri

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, kentte sahne alıp, birbirinden güzel şarkılarla halka keyifli bir gece yaşattı.

Aydınlıları sanat müziğiyle buluşturmaya devam eden Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezleri kursiyerlerinden oluşan koro ve orkestrası, dün (pazar) akşam, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahne aldı. Vatandaşların keyifli zaman geçirdikleri konserde salonu dolduran seyirciler eşliğinde Türk sanat müziğinin en güzel örnekleri seslendirildi. Seyircilerle birlikte Münir Nurettin Selçuk'un 'Kalamış', İsmail Dede Efendi'nin 'Yine Bir Gülnihal' ve Teoman Alpay'ın 'Nasıl Geçti Habersiz' gibi herkesçe bilinen ve sevilen şarkıları söylendi.

Seyirciler, kendilerini sanat müziğiyle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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