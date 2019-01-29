Aydın'da ocak ayında yağış rekoru

AYDIN'da bu yılın ocak ayı, geçmiş tüm yılların ocak ayı yağmur yağışı ortalamasını geride bıraktı.

Meteoroloji yetkilileri, Aydın'a son yılların en fazla yağmurunun yağdığını belirtti. Kentte hayat olumsuz etkilerken, yağmur Büyük Menderes Nehri'nin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına da neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, tüm yılların ocak ayı ortalamasının metrekareye 116.5 kilo yağmur yağışı olduğunu belirtti. Bu sene ise Ocak ayında, 175.5 kilo yağmur yağışı olduğu kaydedildi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN, ()

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