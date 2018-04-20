Aydın'da konut satışları azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı 2018 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerine göre, Aydın'da konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.1 oranında azalma oldu.

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ'ın verdiği bilgiye göre Aydın'da konut satışları, 2018 Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.1 oranında azalarak 2 bin 935 oldu. Bu satışların 1468'i ilk satış, 1467'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aydın'da ipotekli konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.9 oranında azalış göstererek 743 oldu. 743 ipotekli satışın 298'i ilk satış, 445'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Kuşadası Emlakçılar Derneği (KUŞEMDER) Başkanı Müslüm Yıldırım, konut satışlarında gerileme sürecine girildiğini, bunun en büyük nedeninin Avrupa'da yaşayan Türklerin, Türkiye'de yatırım yapmaktan vazgeçmeleri olduğunu söyledi. Yıldırım, "Konut satışlarında gerilemenin birkaç nedeni var. En önemlisi Avrupa'daki Türkler yatırım amaçlı gayrimenkul alıyordu. Artık onlar da yatırım yapmıyorlar. Yatırımlarını bulundukları ülkelerde yapıyorlar. Türkiye'de fiyatlar aldı başını gitti, her gün zam yapılıyor. Satışların büyük bölümü banka kredileri ile yapılıyordu, faizler çok yükseldi. Bu faizlerle kimse kredi kullanmak istemiyor. Bir diğer etken ise dolar ve euro'nun hareketlenmesi" diyerek, satışlarda düşüşün süreceğini söyledi.

Latif SANSÜR / AYDIN, ()

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