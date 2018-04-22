Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı

AYDIN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.

Üç güne yayılan 23 Nisan kutlamalarının ilk gününde binlerce çocuk aileleriyle birlikte Atatürk Kent Meydanı'na gelerek gönüllerince eğlendi. Kurulan çadırlarda çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, gün boyu çeşitli yarışmalarda kıyasıya mücadele verdi. Yarışmalarda başarılı olan çocuklara çeşitli ödüller verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'ndeki kurslara katılan çocuklar da çeşitli etkinliklerle hünerlerini gösterdi. Kültür merkezlerindeki etkinlikte çocuklar şarkılar söyleyip, dans etti. Gün boyu farklı farklı etkinliklerin düzenlendiği meydanda, çocuklara kitap da armağan edildi. Ayrıca çocukları mutlu etmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çocukların gönüllerince eğlenmeleri için bu organizasyonu düzenlediklerini belirten CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çocukların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'da eğlenmelerini, gülmelerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

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