Aydın Büyükşehir'in kursiyerleri seyirci karşısına çıktı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kursiyerleri, 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' adlı oyunla seyirciyle buluştu.

Yıl boyunca farklı oyunları Aydınlılar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kendileri için özel bir oyunla seyirci karşısına çıktı. Şehir Tiyatrosu'nda eğitim alan kursiyerler, 'Düdüklüde Kıymalı Bamya' adlı oyunu sahneledi. Memet Baydur'un yazdığı oyun, Şükran Göngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Salon dolarken, gösterim sonrası oyuncular alkışlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, diğer sanat dallarına olduğu gibi tiyatroya da sahip çıktıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Yetiştirdiğimiz genç oyuncular ve sanatçılarla Aydın'da sanat mevsimi yaşanıyor. Tiyatroya yeni oyuncular kazandırmak için açtığımız tiyatro atölyelerimiz tüm vatandaşlarımızın hizmetinde. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi atölyelerimizde görmeyi çok istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kültür merkezlerimize ve atölyelerimize davet ediyorum" diye konuştu.

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