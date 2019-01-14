Aydın Büyükşehir'den personeli için lokma hayrı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, kaza yapan itfaiye personelinin başına tekrar üzücü bir kaza gelmemesi için lokma hayrı yaptı, mevlit okuttu.

Beyerli Mahallesi'ndeki yangına müdahale etmek için geçen 31 Aralık'ta yola çıkan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kaza yaptı, 3 itfaiye eri hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri, tedavilerinin ardından tekrar görevlerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, personelin başına tekrar böyle bir olay gelmemesi için lokma hayrı yapılıp, mevlit okutuldu. Nazilli İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen lokma hayrına; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, CHP ilçe yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaza yapan personel ve aileleriyle sohbet eden Çerçioğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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