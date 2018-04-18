Aydın Büyükşehir'den müzik dolu gece

AYDIN Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerinin kursiyerleri, keyifli bir konserle seyirciyle buluştu.

Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahneye çıkan kursiyerler, seyircilere keyifli bir akşam yaşattı. Kültür merkezi eğitmenleri ve kültür merkezi kursiyerleri türküler seslendirirken, yine kursiyerler tarafından zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Kültür merkezlerindeki kurslarda öğrendiklerini gösterme fırsatı bulan kursiyerler ve etkinlikten memnun kalan seyirciler, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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