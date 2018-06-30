Aydın Büyükşehir'den dilenci operasyonu

AYDIN Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kuşadası ve Didim gibi tatil beldeleri başta olmak üzere birçok bölgede vatandaşların ve tatilcilerin huzurunu kaçıran, güvenliklerini tehdit eden dilencilere yönelik operasyon yaptı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gelen yoğun şikayetler doğrultusunda cami önlerinde ve ilçenin kalabalık noktalarında vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon yaptı. Ekipler, çok sayıda dilenciyi yakalayarak zabıta karakoluna götürdü. Operasyonlarda yakalanan dilencilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince cezai işlem uygulanarak üzerlerinde tespit edilen paralara da el konuldu.

Huzur ve güvenliği bozacak hiçbir olumsuz davranışa müsaade etmediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın huzuru ve turistlerin tatillerini rahatça yapabilmeleri için dilenciliğe karşı denetim ve operasyonlara aralıksız devam ediyor. Bizim için vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği her şeyden önemli. Bu yönde şikayetlerini ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız zabıta hattımızı arayabilirler" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu, dilencilere yönelik operasyonların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

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