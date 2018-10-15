Aydın Barosu'nda Bozkurt, 3'ncü kez kazandı

AYDIN Barosu olağan genel kurulunda mevcut başkan Gökhan Bozkurt, 572 oy alarak 3'ncü kez tekrar başkan seçildi.

Efeler ilçesindeki Adliye Sarayı binasında yapılan Aydın Barosu Genel Kurulu, dün (pazar) saat 11.00'de başladı. Baroya kayıtlı 852 avukat sandık başına gitti. Çarşaf liste halinde yapılan seçimlerde mevcut başkan Gökhan Bozkurt ile Asiye Yalçın yarıştı. Kongrede kullanılan oyların 572'sini alan Bozkurt, 3'ncü kez başkanlığa seçildi. Yalçın 241 oy alırken, 39 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Bozkurt, "Kongrede oy kullanan tüm meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. İki dönemlik görev süremizde önemli projeleri hayata geçirdik. Yeni dönemde en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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