Aydın'a Van Gogh tabloları

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, ünlü ressam Vincent Van Gogh'un çok bilindik 2 eserini kent caddelerine yaptırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent caddelerini modern hale getirmek için birçok çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un çok bilindik 2 eseriyle kent caddelerini renklendirdi. Yapılan resimler, özel olarak ışıklandırılarak ressamın vermek istediği etki de canlandırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini belirtip, Aydın caddelerini modern hale getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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