Ayder Yaylası bölgedeki yaylaların keşfedilmesine vesile oldu

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE İl Genel Meclisi Toplantısı'nda konuşan Çamlıhemşin Çevre ve Turizm Dernek Başkanı Erdal Sarı, Ayder Yaylası'nın bölgedeki birçok yaylanın keşfedilmesine vesile olduğunu söyledi.

Rize İl Genel Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısı yapıldı. Turizm Komisyonu'nun Rize turizminin gelişimine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında konuşma yapan Çamlıhemşin Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, Ayder Yaylası'nın bölgedeki esnaflara ve kentin turizmine yaptığı katkıyı anlattı.

Ayder Yaylası'nın, doğal güzellikleri ve turizm faaliyetleriyle Türkiye turizminin parlayan bir yıldızı olduğunu dile getiren Sarı, "Bölgede birçok yaylanın keşfedilmesine yine Ayder Yaylası vesile olmuştur. 1990'lı yıllarda başlayan turizm faaliyetleri 30 yılda önemli bir noktaya gelmiştir. Bunun en önemli sebebi Ayder Yaylası'nın güzelliklerinin yanı sıra yayla halkı ve esnafının ziyaretçilere karşı olan olumlu ilişkileri başrol oynamıştır. Yayla esnafımız gerek turizm için satın aldığı hizmet ve ürünlerle gerekse bölgeye çektiği turist potansiyeliyle bölgeye ve ülke turizmine artı değer sağlamıştır. Artan turist sayısıyla bazı alt ve üst yapı sorunları ortaya çıkmıştır. Ayder halkı ve derneği olarak bu sorunların aşılması için ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde hareket ediyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Mehmet Kazancı ise toplantıda yaptığı konuşmada İl Genel Meclisi ve Turizm Komisyonu olarak Ayder Yaylası'ndaki turizmle ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getirerek "Genelde ilimiz, özelde de Çamlıhemşin ilçemizin turizmden daha çok pay alması ve gelişmesi adına Turizm Komisyonumuz önemli çalışmalar yürütüyor" şeklinde konuştu.

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