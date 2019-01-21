Aydem 'den çocuklar için enerji tasarrufu semineri

BEREKET Enerji Grubu'nun bir iştiraki olan Aydın, Denizli ve Muğla'nın elektrik dağıtımını yapan Aydem, özel bir kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri için genel müdürlük binasında enerji verimliliği semineri gerçekleştirdi.

Aydem tarafından 'Hayatımız Enerji' projesi kapsamında Enerji Tasarrufu Haftası'nda öğrencilerde ve kamuoyunda enerji verimliliği farkındalığı yaratmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla düzenlenen enerji verimliliği seminerlerinden bir yenisi daha gerçekleştirildi. Seminerde, kreş ve gündüz bakımevi öğrencilerine enerji verimliliği hakkında bilgi verildi ve eğitici materyaller dağıtıldı.

İZMİR, ()

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