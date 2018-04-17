Aybastı İmam Hatip Ortaokulu'nda bilim şenliği

Yavuz ŞEN/AYBASTI(Ordu), () - ORDU'nun Aybastı ilçesinde bulunan Aybastı İmam Hatip Ortaokulu tarafından bilimi öğrencilere sevdirmek ve bilime yönelmelerini sağlamak amacıyla 'Bilim Şenliği' düzenledi.

Aybastı İmam Hatip Ortaokulunca düzenlenen 'Bilim Şenliği'ne Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile velileri katıldı. Bilimi öğrencilere sevdirmek ve bilime yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin matematik, Türkçe, fen, sosyal bilgiler ve görsel sanatlar alanlarındaki projeleri sergilendi. Programda konuşma yapan Aybastı İmam Hatip Ortaokul Müdürü Murat Turan, "Bilim Şenliği'mizden dolayı heyecanlı ve gururluyuz. Aybastı İmam Hatip Ortaokulu olarak eğitim öğretim çıtasını yükseltmek için yoğun ve aralıksız çalışmalara devam ediyoruz. Öğrencilerimizin projeleri küçükte olsa yapmaları için hayata geçirmelerine fırsat sağlıyoruz. Öğrencilerimizin bilimsel düşünmesini, bilim üretmesini destekliyoruz. Bilim şenliğimizde emeği geçen öğrencilere ve öğretmenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. katılımcıların öğrencilerin projelerinin yer aldığı stantları gezerek bilgi aldı.

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