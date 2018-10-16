Aybal, Orman Genel Müdür Yardımcısı oldu

İZMİR Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

8 Nisan 2015 tarihinden bu yana İzmir Orman Bölge Müdürü olarak görev yapan Şahin Aybal, bundan sonra Ankara'da görev yapacak. Aybal, 16 Ekim 2018 tarihi itibariyle Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan, bugüne kadar farklı il ve ilçelerde Türk ormancılığına hizmet eden Şahin Aybal, son 3.5 yıldır da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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