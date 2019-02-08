'Ayan Beyan' stres attırıyor

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - KIRMIZI Kalem Tiyatrosu, 5 yıl önce prömiyeri yapılan 'Ayan Beyan' adlı doğaçlama komedi oyununu yoğun istek üzerine yeniden sahneye koydu.

Kırmızı Kalem Tiyatro'nun Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Antalya'nın ilk cep sahnesinde 5 yılda 121'inci kez sahnelenen 'Ayan Beyan', izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. 'Her Şeyi Ayan Beyanla Yaşayalım' sloganıyla sahnelenen oyuna izleyenler de dâhil ediliyor. Oyuncular ile izleyiciler, oyun süresince birçok konuyu karşılıklı tartışıyor, atışıyor, birlikte şarkılar söyleniyor, dans ediliyor.

Kırmızı Kalem Cep Tiyatro'da çarşamba günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan 'Ayan Beyan' adlı eserde Kutsal Kaynak, Başak Polat, Okan Cinemre, Yeliz Gürbüz rol alıyor. Kırmızı Kalem Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Kutsal Kaynak, yoğun istek üzerine 'Ayan Beyan' adlı doğaçlamanın sezon sonuna kadar izleyicilerini neşelendirerek, güldürerek, stres attıracağını kaydetti.

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