AYAMDER Başkanlığına Nadir Vurankaya seçildi

ADANA’da inşaat sektörünün öncü kuruluşlarından olan AYAMDER’in 3.Olağan Genel Kurulunda Başkanlığa Nadir Vurankaya seçildi.Nadir Vurankaya’nın tek aday olduğu seçimde üyeler, derneği yeni dönemde yönetecek başkanını seçti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Vurankaya üyelere yönelik bir konuşma yaparak kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür etti. Kısa sürede harekete geçileceğini belirten Vurankaya, "Kısa ve uzun vadeli iş planımız var. Ona riayet edeceğiz. Kısa sürede görev tanzimi yapıp Adana’ya en verimli projelerin yapılabilmesinin yollarına bakacağız. Bu seçim hayırlara vesile olsun, gücümüze güç katsın" dedi.Nadir Vurankaya Başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:"Tamer Gülcan, Zafer Ofluoğlu, Halit Erdoğan, Onur Aktakas, Mustafa Göregen, Emrah Keskin, Halil İbrahim Paşa Özdemir, Emre Erdeve, Mehmet İzlemek, Ramazan Yüksel, Metin Batu, Onur Kocaöz, Serhan Özcandan."

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