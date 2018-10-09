Ayakkabı ve çanta sektörü Shoexpo’da buluşacak

TÜRKİYE ayakkabı ve çanta sektörünün İzmir’deki buluşma platformu olan Shoexpo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, 17-19 Ekim tarihlerinde kapılarını 44. kez açacak. Sektördeki yenilikler, yaz sezonu modasını görme fırsatı sunan fuarda Türkiye’nin ayakkabı ihracatına doğrudan etki edecek yıllık siparişler için alıcı ve satıcılar bir araya gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir’de düzenlenecek Shoexpo İzmir – 44. Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nda, ayakkabı ve çanta sektöründeki yenilikler, tasarımları ve modeller yer alacak. 2019 yaz sezonu kreasyonu başta olmak üzere 2018-2019 modelleri stantlarda sergilenecek. Dünyadaki ayakkabı üreticisi ülkeler arasında yedinci sırada yer alan ve kaliteli ürünleriyle öne çıkan Türkiye’nin ihracatına katkı verecek olan Fuar’da yerli ve yabancı satın alıcılar üreticilerle bir araya gelecek.

46 ÜLKEDEN YABANCI ALICI GELECEK

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (Ur-Ge) kapsamında İZFAŞ tarafından oluşturulan alım heyeti programı ile fuara bu yıl 46 ülkeden 400’e yakın yabancı alıcı gelecek. Yabancı alıcıların kaliteli üretim yapan firmaların ürün çeşitliliğini yerinde görme olanağı elde edeceği fuarda yerli üreticiler ise dünyanın moda ve tasarım trendleri hakkında arz ve taleplerini değerlendirecek. Bir önceki fuarda gelen yabancı alıcıların yüzde 70’inin ön siparişlerini verdiği fuar, yıllık 400 milyon çift üretip 220 milyonunu ihraç eden ve 2017 yılında 900 milyon dolarlık ihracat rakamını yakalayan Türkiye’nin ayakkabı ihracatına doğrudan etki edecek yıllık anlaşmalara zemin hazırlayacak.

Alım heyeti programına Rusya, Ukrayna ve İsrail başta olmak üzere ABD, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturalya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Fas, Filistin, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kıbrıs, Lübnan, Moldova, Polonya, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yunanistan’dan katılım olacak.

FUARLA EŞ ZAMANLI PLATFORM

Üç gün sürecek fuarla eş zamanlı olarak ayakkabı ve çanta tasarımıyla ilgili bir 'Tasarımcı Platformu' düzenlenecek. 17 ve 18 Ekim tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında A holünde gerçekleşen platformda iki atölye, öğrenci sergileri ve atölye sunumları yer alacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü desteği ile gerçekleşen platformda, üniversitelerin Ayakkabı ve Çanta Tasarımı Bölümü öğrencileri, kendi tasarımları olan çanta ve ayakkabı modellerini üretime geçirme olanağı elde edecek. Alanda ayrıca öğrenci ve mezunların kendi tasarımları sergilenecek.

17 ve 18 Ekim tarihlerinde ise 10.00-16.00 saatleri arasında A holünde 'Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Atölyesi' ile 'Deri Ürün Tasarımı ve Üretimi Atölyesi' olmak üzere toplamda iki farklı atölye yer alacak. Atölyeler, ayakkabıda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı'nın sektördeki başarılı mezunu Yiğit İldeş ve Dr. Öğr. Üyesi Öznur Enes, deride ise aynı ana sanat dalından mezun deri ürün çalışmaları ile tanınan Bahadır Köse ve Dr. Öğr. Üyesi Neşem Ertan Ayata mentörlüğünde gerçekleşecek. Atölyelerin sunumları ise 19 Ekim’de yine aynı saatler aralığında yapılacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenen tasarımcı platformuyla, Türkiye’de ayakkabı ve saraciye sektöründeki genç tasarımcıları profesyoneller ile buluşturup sektörü güçlendirirken uluslararası pazarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarıp teşvik etmek amaçlandı.

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