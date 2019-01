Ayakkabı tamirciliği fabrikasyon üretime yenik düştü

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA Sobacılar ve Demirciler Çarşısı'nda (Tarihi Demirciler İçi) ayakkabı tamirciliği yapan Naci Demir (59), ayakkabı tamirciliğinin fabrikasyon üretime yenik düştüğünü söyledi.

Muratpaşa ilçesindeki Sobacılar ve Demirciler Çarşısı'na taşınan Ayakkabıcılar Çarşısı'nda ayakkabıcı tamirciliği yapan Naci Demir, bu mesleği yapan az sayıdaki ustadan biri. 46 yıldır el işi ayakkabı yapan ve tamir eden Naci Usta, fabrikasyon üretimden sonra ayakkabıcılığın güç kaybettiğini söyledi.

Ayakkabı yapmayı bıraktığını daha çok tamir işleri yaptıklarını kaydeden Naci Demir, çırak bulamadıklarını söyledi. Bir kalfanın tek başına günlük yapacağı ayakkabı sayısının 10 çift olduğunu, bundan kazancının da ancak 50 TL olduğunu vurgulayan Naci Demir, "50 lira bir insanın karnını doyurmuyor. Ayakkabı zaten ucuzladı. Fabrikasyon üretimle rekabet etme şansımız maalesef yok. Kendi giydiğim ayakkabıyı bile hazır alıyorum. Ayakkabı imalatçısıyım, her şeyinden anlarım ama teknoloji bizi bu hale getirdi" dedi.

'PETROL FİYATLARI AYAKKABI TAMİRCİSİNİ ETKİLİYOR'

Ayakkabıda kullanılan her malzemenin petrol çıkışlı olduğunu söyleyen Naci Demir, petroldeki her artışın ayakkabı tamircisini de etkilediğini kaydetti. Petroldeki artışla kullandıkları malzemelerin de zamlandığını, bu nedenle ayakkabı tamir fiyatının ayakkabı fiyatına yaklaştığını belirten Demir, "Ayakkabıda kullandığımız malzemelerin fiyatları uçmuş durumda. Petrole yapılan her zam, ayakkabı tamircisini vuruyor. 10 kuruş petrole zam geldiğinde, bize gelen malzeme 1 lira zamlanıyor. Sürekli artış halinde, bu da bizi yıpratıyor. Doğal olarak, insanlar 50 liralık ayakkabıyı 30- 35 liraya tamir ettirmek istemiyor ve gidip yenisini alıyor" dedi.

