Ayakkabı ihracatına Shoexpo katkısı

SHOEXPO-44. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, yabancı alıcının yıllık stok sipariş vermesiyle, iç piyasadaki durgunluktan olumsuz etkilenen sektöre umut aşıladı.

Ayakkabı sektörünün temsilcileri, iç piyasadaki sorunlardan dolayı yaşanan krizi aşmanın tek yolunun ihracat olduğu ve ihracatın da ancak fuarlarla artabileceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen Shoexpo İzmir - 44. Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda, 2019 kreasyonları alıcılarla buluştu. Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği fuarda yıllık siparişler alındı, ayakkabı sektörü hareket kazandı. Rusya, Ukrayna ve İsrail başta olmak üzere 57 ülkeden ziyaretçilerin geldiği fuarda katılımcı firmalar, yabancı alıcıların gösterdiği ilgiden memnun kaldı. Sektör temsilcileri firmalara rotalarını ihracata çevirmeleri çağrısında bulundu. Fuar, iç piyasada yaşanan sıkıntıların ihracatla aşılabileceğini gösterdi.

"TEK YOL İHRACAT"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gündoğdu, "İç piyasada problem yaşayan firmalarımızın tek çıkış kapısı ihracattır. Bunu ısrarla söylüyoruz. Üretimin yüzde 50'sini ihracata yönlendireceğiz. Sabırlı olmalıyız. Bu fuar için yurt dışından yeteri kadar müşteri getirildi. Hem katılım hem de ziyaretçi anlamında güzel bir çalışma oldu. Bu tür fuarlara, ikili görüşmelere, yurt dışındaki fuarlara tam katılım sağlamamız gerekiyor. Böylece hem ihracat payımızı yükselteceğiz hem de firmalarımız çok daha sağlıklı bir yapıda olacak. İhracatın çıkış noktası fuarlardır. İZFAŞ özellikle yurt dışındaki alıcıları buraya getirme konusunda büyük bir gayret içerisinde. Bu fuarla birlikte inanıyorum ki sektörümüzü önümüzdeki dönemde çok daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Fuardaki ihracat potansiyeline dikkat çeken ve Rusya'nın alım gücüne vurgu yapan Gündoğdu, "Ayakkabı sektörümüz ihracat anlamında son dönemde en parlak yıllarını yaşıyor. Çok üst düzeyde rakamlar yakaladık. Rusya bizim için bir kale. Siyasi sorunlarımızı da aştık. İlişkilerimizin daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Bizim için çok önemli ve fırsatların bol olduğu bir ülke. Oraya daha fazla yoğunlaşıp etkinliklerimizi artırarak ihracat payımızı daha da yükselteceğiz. Shoexpo Fuarı, Rusya'yı buraya getirmek ve aradıkları niteliklerdeki ürünleri çeşit çeşit önlerine sermek adına çok değerli bir fuar oldu" diye konuştu.

"SIKINTI VAR DİYE VAZGEÇMEK YOK"

Sektördeki sıkıntıların ticaret yapmaya asla engel olamayacağını dile getiren İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ise, "Ayakkabı sektöründe son dönemde gerçekten büyük sıkıntılar söz konusudur. Bazı köklü firmalar konkordato ilan etti. Dolayısıyla sıkıntılar var. Ama sıkıntı var diye vazgeçmek yok. Fuarda çok sayıda yabancı müşteri var. Dolayısıyla iç piyasamızda da hareketlenmeler başladı. Daha ileriye gitme hedefimiz için ihracat yapmalıyız. Bir önceki fuarımızda 25 ülkeye mal satmıştık. Avrupa, Ortadoğu ve Amerika'ya kadar uzanan bir müşteri ağımız var. Fuarın iyi geçtiğini düşünüyorum. Türkiye'nin yüzde 35'lik üretim kapasitesini sağlayan İzmir büyük bir üretim merkezi. Dolayısıyla ticarette söz sahibiyiz. Pes etmek yok. Çalışmaya devam edip İzmir'i yakın zamanda ihracatta en fazla satış yapan şehir konumuna getireceğiz" dedi.

"FUAR İLAÇ GİBİ GELDİ"

Katılımcılar ise fuardaki ihracat potansiyelinden memnun kaldıklarını dile getirdi. Sektördeki sıkıntıları değerlendiren firma sahibi Ayberk Güzel, "Yabancı firmaların gelmesiyle sektörde bir ışık görünüyor çünkü iç piyasayla çalışıp kurtulma şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bu fuar bize ilaç gibi geldi. Güzel bir başlangıç yaptık. Bu şekilde devam ederse gelecekten de ümitliyiz" dedi.

İç piyasadaki sıkıntılar nedeniyle dış piyasadaki nakit alımlara yöneldiklerini belirten firma sahibi Çetin Taşdemir ise, "Ürünlerimizin yüzde 40'ını ihraç ediyoruz. Gemiyi yürütmek için rotamızı ihracata çevirdik. Fuar da buna hizmet etti. Türk lirasıyla birkaç müşteriye fiyat verdim. Geriye kalanların hepsi döviz müşterisiydi. Dolar müşterisi konusunda eksiğimiz yok. Sonraki fuarlarda Avrupalı müşterilerin de çoğalmasını bekliyoruz. Bu fuar bana yaklaşık iki aylık iş verdi. Bu yılı bereketli bir şekilde kapatacağım" dedi.

İZMİR, ()

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