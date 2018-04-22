Ayakkabı, deri ve tekstil sektöründe büyük buluşma

İZMİR'de, İZFAŞ tarafından 24 - 28 Nisan tarihleri arasında ayakkabı, deri ve tekstil sektöründe düzenlenecek üç fuarda yerli ve yabancı binlerce sektör temsilcisi bir araya gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, fuarizmir'de düzenlediği fuarlarla kent ekonomisi ve ilgili sektörlere katkı sağlayan İZFAŞ, bu yıl 43'üncüsü yapılacak Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'yla aynı süreçte iki yeni fuar gerçekleştirecek. Leather & More- 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı ve Fashion Prime - 1. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile sektörlere önemli katkı sağlanacak. Shoexpo ile Leather & More 24 - 27 Nisan ve Fashion Prime ise 26 - 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

43. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı gelecek sezon modellerini vitrinlerden önce fuarizmir'e taşıyacak. Ayakkabı ve çanta sektöründeki son gelişmeler, yenilikler, tasarımlar ve modelleri görme olanağının bulunacağı Shoexpo'da kadın, erkek ile çocuk ayakkabıları ve çantalar sergilenecek. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 119 yerli, Brezilya, Ukrayna ve Lübnan'dan toplam dört katılımcı fuarda stant açacak. Katılımcı firmalar profesyonel ziyaretçilerle bir araya gelme olanağı bulacak. Fuar'da bir firma ise Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan getirdiği ürünleri sergileyecek.

AYAKKABI VE DERİ KUCAKLAŞACAK

Ayakkabı ile çantanın hammaddelerinin başında gelen deri sektörünün yer alacağı Leather & More - 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı da Shoexpo'yla aynı tarihlerde gerçekleştirilecek. Fuarda 33 katılımcının yanı sıra İran Dericiler Derneği'nden gelecek heyet de yer alacak. Dört gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri ile bir araya gelmesi sağlanacak. Fuarda deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri de stantlarda sergilenecek. Ayakkabı ve çanta üreticileriyle bir araya gelecek olan dericiler, sektörde suni deri yerine gerçek deri kullanımında artış sağlanmasını hedefliyor.

50'YE YAKIN ÜLKEDEN GELECEKLER

Türkiye'nin deri üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiren İzmir'de fuar döneminde oluşturulacak 'Hosted Buyer' alanında alım heyetleri ile katılımcı firma temsilcileri ikili görüşmeler yapacak. 2018 yılının ilk üç ayında Türkiye'nin ayakkabı ihracatının yüzde 187 arttığı Rusya dahil toplam 50 ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelecek satın alım heyetleri, fuarda hem gerçek deriler hem de ayakkabı üreticileriyle görüşmeler yapacak. Ticari anlaşmaların gerçekleştirmesi hedeflenen fuarlar sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak.

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BULUŞACAK

Ayakkabı, çanta ve deri sektörünün yanında, tekstil sektörü de fuarizmir'de ilk kez düzenlenecek Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nda bir araya gelecek. Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derneği (KYSD), Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ve Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği'nin desteği ile 26-28 Nisan arasında gerçekleşecek Fashion Prime Fuarı'nda Türkiye'nin çeşitli illerinden 104 katılımcı yer alacak. Moda ve konfeksiyon sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten, ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getirmeyi amaçlayan Fashion Prime, Ortadoğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa'dan gelecek alıcılarla katılımcıları buluşturacak. Fashion Prime'da etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi konfeksiyon yan sanayi ürünleri, gelinlik kumaşı, abiye kumaşı, ev kumaşları gibi kumaş türleri, konfeksiyon makineleri, birçok iplik çeşidi sergilenecek. Üç gün sürecek fuar, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak.

DEFİLELER YER ALACAK

Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması'nın kazananları da 24 Nisan Salı günü belli olacak. Teması 'prestij' olarak belirlenen uluslararası yarışmanın finalinde bir de defile gerçekleşecek. Defile sonrasında dereceye girenler açıklanacak. 26 Nisan'da bu yıl ilk kez gerçekleşen Fashion Prime'ın açılışında yapılacak defile de fuara renk katacak. Ayrıca etkinlikler kapsamında sektörün, akademisyenlerin ve moda dünyasından alanında uzman isimlerin buluştuğu moda söyleşileri gerçekleşecek.

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