Ayağına halat katılan Mısırlı işçi yaralandı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir limanda meydana gelen iş kazasında ayağı halata takılan Mısırlı işçi yaralandı.

Limana gelen bir gemide çalışan Mısırlı Mohammed Shahıd, bir anlık dalgınlığı sırasında ayağı hareket halinde olan halata takıldı. Nereye bağlı olduğu öğrenilemeyen halatın gerilmesi sırasında ayağı sıkışan işçi acı içinde olduğu yere yığıldı. Arkadaşlarının yardımıyla halattan kurtarılan işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İş kazası geçiren işçinin ayağından ameliyat olacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×