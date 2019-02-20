AWO temsilcileri Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret etti

ALMANYA’nın en saygın sosyal yardım örgütlerinden biri olan Arbeiterwohlfahrt (AWO) temsilcileri, kurulacak işbirliklerinin temellerini atmak üzere Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi’nin misafiri oldu.

Tepebaşı Belediye’si 1919 yılında Almanya’da kurulan ve ülkenin en tanınan sosyal yardım örgütlerinden olan Arbeiterwohlfahrt (AWO) temsilcilerini ağırladı.

Birçok sosyal alanda profesyonel hizmetler sunan AWO aynı zamanda projeler de geliştirerek barış, özgürlük, sosyal adalet ve toplumsal dayanışma gibi konularda faaliyet gösteriyor. Tepebaşı Belediyesi ile ortak proje geliştirmek amacı ile Eskişehir’e gelen AWO Hessen Eyaleti-Frankfurt Başkanı Dr. Jürgen Richter, AWO Wiesbaden Başkanı Hannelore Richter, AWO Hessen Bölüm Müdürü Jasmin Philippi Novak, AWO Sağlık Bölüm Sorumlusu Ramona Funk, AWO Hessen Bölüm Müdürü Klaus Roth, Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı – AWO Proje Yöneticisi Atila Karabörklü ve Bora Başaran Frankfurt Eğitim Ateşesi’nden oluşan konuk heyet, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışma ve projelerini yerinde inceledi.

Heyet bu kapsamda Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, Yaşam Köyü, Sosyal Kuluçka Merkezi ve Gökkuşağı Kafe gibi noktaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Gezi ve incelemelerin ardından heyet, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile makamında bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını çok beğendiklerini ifade eden AWO temsilcileri, sosyal belediyecilik anlamında çok büyük projeler gerçekleştirildiğini yerinde gördüklerini söyledi. Başkan Ataç’a birlikte geliştirilecek projelerde işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Alman konuklar, Ataç’ı başarılı çalışmalarından dolayı da tebrik etti.