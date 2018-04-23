Avustralyalı heyetten Vali Tavlı'ya ziyaret

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 103'üncü yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere kente gelen Avustralya Ulusal Törenler Sorumlusu Robert Clark Orme, Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Avustralya Ulusal Törenler Sorumlusu Robert Clark Orme'nin, Vali Orhan Tavlı'ya ziyaretinde, Avustralya Konsolosu Dylan Walsh, Yeni Zelanda Büyükelçi Yardımcısı Mc Izak ve Avustralya Gazi İşleri Bakanlığı Temsilcisi Robert Hamint de hazır bulundu.

Ziyarette, 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları’nın 103'üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında yapılan hazırlıklar ele alındı. Vali Tavlı, Avustralya Ulusal Törenler Sorumlusu Robert Clark Orme’ye, 2018 Troya Yılı Anısı'na Troya Atı temalı taşbaskı tablo ile Troya Antik Kenti'ni konu alan kitap ve el yapımı gelincik hediye etti.

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