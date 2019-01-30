Avustralya'dan tedavi için Gaziantep'e geldi

GAZİANTEP, () - AVUSTRALYA’da yaşayan 10 yıllık diyabet hastası Berat Atılgan 25 saatlik uçak yolculuğunun ardından geldiği Gaziantep’te sağlığına kavuştu.

Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan Berat Atılgan, 10 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Hastalık nedeniyle şeker değerleri risk taşıyan boyutlara ulaşan, ayaklarında uyuşma, gözlerinde görme kaybı oluşan Atılgan, sağlığına kavuşmak için araştırma yapmaya başladı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde birçok şeker hastasının diyabet cerrahisi sonucu sağlığına kavuştuğunu öğrenen Atılgan, hastane ile iletişime geçtikten sonra 25 saatlik yolculuğun ardından Gaziantep’e geldi. Anka Hastanesi’nde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat olabileceğini öğrenen ve hastalıktan kurtulabileceği için mutlu olan Atılgan’a, Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından laparoskopik olarak diyabet cerrahisi uygulandı.

Operasyonun ardından insülin kullanmayı bırakan, şekere bağlı yaşadığı sağlık sorunlarından da kurtulan Berat Atılgan, "Avustralya’da hastalığıma çare bulamadım ve Gaziantep'te şeker hastalarının sağlıklarına kavuştuğunu öğrenince vakit kaybetmeden buraya geldim. Ülkemin doktorlarına güvenmenin ne kadar doğru olduğunu bu operasyonla daha iyi anladım. Operasyonun ardından insülin kullanmayı bıraktım" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Mehmet Ali Yağcı, hastanın ameliyatın ardından insülin ve ilaçları bıraktığını ifade ederek, "Diyabet hastalarına, hastalığa teslim olmamalarını ve diyabet cerrahi yöntemini düşünmelerini tavsiye ediyoruz" dedi

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