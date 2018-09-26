Avukatlık bürosu binasına yapılan saldıya tepki

ESKİŞEHİR'de avukat Heval Yıldız Karasu'nun avukatlık bürosunun bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş edilmesi olayına avukatlar tepki gösterdi.

Akçağlan Mahallesi Kurşunlu Camii Sokak'ta önceki gece meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Heval Yıldız Karasu'nun avukatlık bürosunun bulunduğu 3 katlı binaya tüfekle ateş etti. Şüpheliler bina duvarına da 'Odunpazarında HDP'li istemiyoruz' yazısını yazıp kaçtı. Avukat Heval Yıldız Karasu'nun binanın birinci katında bürosunun olduğu ve pencerelerinin de arka tarafa baktığını belirtildi. Saldırganların ateş ettiği zemin katta ise bir ailenin oturduğu, ailenin yazlıkta olması nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken bugün Adliye Sarayı önünde toplanan Eskişehir Barosu başkan adayı Mustafa Elagöz ile bir grup avukat saldırıyı kınadı. Avukat Mustafa Elagöz yaptığı açıklamada saldırının tüm avukatlara ve hukuka yapıldığını, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Elagöz şöyle konuştu:

"Eskişehir Barosuna kayıtlı bir meslektaşımız olan Heval Yıldız Karasu'nun ofisine bir silahlı saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırıdan dün öğle saatlerinde haberdar olduk. Derhal meslektaşımızın ofisini ziyaret ederek kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Konu hakkında kendisinden ve emniyet yetkileriyle irtibat kurarak onlardan da olayla ilgili gerekli bilgileri aldık. Umuyoruz failleri en kısa sürede yakalanacaktır. Emniyet birimleri gerekli titiz çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konuda kendilerinden hiç şüphemiz yoktur. Başsavcılığımızın da gerekli duyarlılığı ve hassasiyeti gösterdiğini biliyoruz. Olayın takipçisiyiz. Yapılan bu saldırı meslektaşımızın nezdinde tüm avukatlara ve hukuka yapılmış bir saldırıdır. Biz olayı öyle değerlendiriyoruz. Kimsenin düşüncesinde ya da siyasi görüşünde değiliz. Biz avukatız. Avukat olarak burada bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de bu tür olayların olmasını istemiyoruz. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Her bir meslektaşımız bizim için kıymetlidir, değerlidir. Olaya avukat penceresinden bakıyoruz. Kabul edilecek bir saldırı değildir. Avukatlık mesleği tehditlere, şantajlara boyun eğilerek yapılacak bir meslek değildir. Avukat mesleğini her ortamda rahat ve serbestçe yapabilmelidir. Şehrimize de yakışmayan bir saldırıdır."

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