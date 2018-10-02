Avukatlık belgesini babasının elinden aldı

ERZURUM, ()-ERZURUM Barosu’nda Avukatlık belgesi alanlar arasında yer alan Oğuzhan Emir’in belgesini, babası Avukat Selim Mesut Atılgan verdi.

Erzurum Barosu Avukatlarından Selim Mesut Atılgan, Erzurum Barosu’nda yeni avukatlar ile ilgili törende avukatlığa adım atan oğlu Oğuzhan Emir Atılgan'ın (24) belge alım törenine katıldı. Erzurum Barosu'nda düzenlenen törene Baro Başkanı Talat Göğebakan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda avukat yakını katıldı. Stajyerlik dönemini bitiren ve avukatlık belgesini alan avukatların duydukları bu heyecanı ailelerinin katılımı bastırmış oldu.

Erzurumlu Oğuzhan Emir Atılgan'da bu mutluluğu yaşayan genç avukatlardan birisiydi. O’nun bu mutlu gününde ailesi de yanında yer aldı ve diplolasını 29 yıllık avukatlık tecrüsebi olan babası Selim Mesut Atılgan'ın elinden almanın ayrıcalığını yaşadı.

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen evli ve 2 çocuk babası Selim Mesut Atılgan, "Konya Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesini 4 yılda tamamlayıp stajını da başarı ile bitiren oğluma belgesini vermek bana nasip oldu. Hayatımın en güzel günlerinden birini yaşadım. Bundan böyle oğlum Oğuzhan ile birlikte çalışacağız" diye konuştu

Tören sonunda Baro Başkanı Talat Göğebakan, genç meslektaşlarına başarılar diledi.



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