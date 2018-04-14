Avukatlardan müzik ziyafeti

İZMİR Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu, Avukatlar Haftası kapsamında verdiği konserle izleyicilerle buluştu.

Şef Sevim Taşcı yönetimindeki, avukatlardan kurulu İzmir Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu, Güneydoğu Anadolu bölgesine ait türkülerden oluşturduğu konser repertuvarı ile izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. Konseri İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Çetin, Kültür ve Sanat Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nilay Ertem Durlu, avukatlar ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir topluluk izledi.

Konserde bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, topluluğun her konserinde seslendirdiği türkülerle dinleyicileri farklı yörelere götürdüğünü söyledi.

İZMİR, ()

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