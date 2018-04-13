Avukatlara ‘yatırım’ gezisi

MUSTAFAKEMALPAŞA Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, avukatlarla bir araya geldiği toplantıda Mustafakemalpaşa’da yürütülen yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Mustafakemalpaşa’daki kanaat önderleri ile buluşma etkinliklerine devam eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşalı avukatlarla yemek programında bir araya geldi. Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı’ndaki yemeğe Başkan Sadi Kurtulan’ın yanı sıra Baro Temsilcisi Hakkı Rıza Göksu ve 20 kişilik avukat grubu katıldı. Program kapsamında avukatlara yatırım bölgelerini gezdirerek bilgiler veren Başkan Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa’nın başta altyapı olmak üzere sosyal yaşam, çevre ve ulaşım alanında önemli hizmetlerle buluştuğunu kaydetti. Katık Atık Aktarma İstasyonu, Atık Su Arıtma Tesisleri, 3. Köprü, Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri ve su depolarına avukat grubuyla birlikte inceleme gezisinde bulunan Başkan Kurtulan, “Mustafakemalpaşalı olmak, bu ilçeye değer katmak demektir. Birlikte yaşam kültürüne sahip çıktığımız sürece, şehrimiz her alanda daha da gelişecektir. Yaptığımız bu işler bizim hayallerimizdi. Önemli olan bu eserleri korumak, geleceğe taşımak ve yeni projelere destek olmaktır. Bunu da hep birlikte becereceğiz. Kanaat önderlerinin önerileri ve eleştiriler bize her zaman yol gösterici olmuştur. Sorumluluk sahamızda daha yapacak çok işimiz var ” dedi.

Baro Temsilcisi Hakkı Rıza Göksu ise Mustafakemalpaşa’da gerçekleşen çalışmaları yerinde gördükleri için memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Sadi Kurtulan’a tüm avukatlar adına teşekkür eden Göksu, “Kanalizasyon ve çöp arıtma tesisini, gençlik merkezini bu kadar yakından görmemiştik. Her dönemde bölgemize hizmetler yapıldı. Başkanımızın da bu dönemde çok iyi işler yaptığını gördük. Mustafakemalpaşa’ya her çivi çakana teşekkür ederiz ” dedi.